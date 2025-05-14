شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «الخريف» إلى 58.15 مليون ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وبلغ صافي الربح لهذا الربع 58.15 مليون ريال، وذلك انخفاضاً بنسبة 16.76% مقارنة بالربع السابق، الذي تضمن إنجاز المرحلة الأولية من عدة مشاريع عملت عليها الشركة. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة في الربع الأول من 2025 بنسبة 35% إلى 58.15 مليون ريال، مقابل 43.06 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، بلغ صافي الربح 58.15 مليون ريال في الربع الأول من عام 2025، بزيادة 35.05% عن نفس الربع من العام السابق، حيث زادت الإيرادات بنسبة 38.89% وإجمالي الربح بنسبة 28.33% إلى 101.16 مليون ريال، رغم ارتفاع أسعار الديزل.وبلغ صافي الربح لهذا الربع 58.15 مليون ريال، وذلك انخفاضاً بنسبة 16.76% مقارنة بالربع السابق، الذي تضمن إنجاز المرحلة الأولية من عدة مشاريع عملت عليها الشركة.