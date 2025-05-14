شكرا لقرائتكم خبر عن «الكابلات السعودية» تتحول للربحية بـ46.65 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحولت شركة الكابلات السعودية للربحية في الربع الأول من 2025 بـ46.65 مليون ريال، مقابل خسائر بـ4.84 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود ارتفاع صافي الربح إلى زيادة ملحوظة في الإيرادات.

وشملت الأسباب: تدابير فعّالة لضبط التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية، وساهم انخفاض تكاليف الإدارة والبيع والتمويل في تحسين صافي الربح.

وسجلت الشركة من الأنشطة المستمرة صافي أرباح بمبلغ 48,986 مليون ريال نتيجة لإنخفاض في التكاليف التشغيلية والإدارية بالإضافة إلى حصتها في نتائج أعمال الشركة الزميلة، في حين تكبدت صافي خسارة من الأنشطة غير المستمرة بمبلغ (2,328) مليون ريال الناتجة عن أعمال الشركة التابعة في تركيا ، ليصبح صافي الربح 46,658 مليون ريال.

ويعود ارتفاع صافي الربح على أساس ربعي إلى زيادة ملحوظة في الإيرادات.

وشملت الأسباب: تدابير فعّالة لضبط التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية، وساهم انخفاض تكاليف الإدارة والبيع والتمويل في تحسين صافي الربح.

وسجلت الشركة من الأنشطة المستمرة صافي أرباح بمبلغ 48,986 مليون ريال نتيجة لحصة الشركة في نتائج أعمال الشركة الشقيقة، في حين تكبدت صافي خسارة من الأنشطة غير المستمرة بمبلغ (2,328) مليون ريال الناتجة عن أعمال الشركة التابعة في تركيا ، ليصبح صافي الربح 46,658 مليون ريال.