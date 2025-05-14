شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «أسمنت الجنوب» إلى 27 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

1- انخفاض الإيرادات.

2- ارتفاع تكلفة المبيعات.

يعود الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى:

1- انخفاض الإيرادات.

2- ارتفاع تكلفة المبيعات. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة أسمنت المنطقة الجنوبية (أسمنت الجنوب) في الربع الأول من 2025 بنسبة 62.5% إلى 27 مليون ريال، مقابل 72 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية يعود الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى:1- انخفاض الإيرادات.2- ارتفاع تكلفة المبيعات.يعود الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى:1- انخفاض الإيرادات.2- ارتفاع تكلفة المبيعات.