الاقتصاد

تراجع أرباح «أسمنت الجنوب» إلى 27 مليون ريال في الربع الأول

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

تراجع أرباح «أسمنت الجنوب» إلى 27 مليون ريال في الربع الأول

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الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة أسمنت المنطقة الجنوبية (أسمنت الجنوب) في الربع الأول من 2025 بنسبة 62.5% إلى 27 مليون ريال، مقابل 72 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول يعود الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى:
1- انخفاض الإيرادات.
2- ارتفاع تكلفة المبيعات.
يعود الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى:
1- انخفاض الإيرادات.
2- ارتفاع تكلفة المبيعات.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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