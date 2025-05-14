شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «موبي للصناعة» إلى 10.13 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة موبي للصناعة في الربع الأول من 2025 بنسبة 25.8% إلى 10.13 مليون ريال، مقابل 13.65 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود السبب في انخفاض صافي الربح إلى:
- زيادة خصومات العروض الترويجية بنسبة 1.16 % مقارنة بالفترة المماثلة في العام السابق والتي ساهمت في زيادة المبيعات الإجمالية.
- زيادة تكلفة التشغيل بنسبة 2.03% مقارنة بالفترة المماثلة في العام السابق بسبب زيادة تكلفة شحن المواد الخام وبعض مصاريف التشغيل الأخرى.
- زيادة المصروفات البيعية بنسبة 1.88% مقارنة بالفترة المماثلة في العام السابق بسبب زيادة تكلفة النقل والشحن الداخلي
- زيادة تكلفة إيجارات المستودعات بنسبة 0.56% وتكلفة التمويل المرتبطة بها بنسبة 45% نظرا لاستئجار مستودعات جديدة لتغطية زيادة المبيعات المخططة.
يعود السبب فى ارتفاع صافي الربح فى الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى رفع المبيعات وتحسين أنشطة الترويج مما أدى إلى رفع صافى الربح بنسبة 28.26%.
ووافق مجلس إدارة شركة موبي للصناعة، أمس، على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الأول من العام 2025م وفقاً لسياسة الشركة المعتمدة لتوزيع الأرباح وخطة التوزيعات الربعية للأرباح خلال العام 2025م التي سبق إعلانها.
ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ7.5 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 50 مليون سهم.
وتبلغ حصة السهم من التوزع 0.15 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.
وسيكون تاريخ الأحقية 1446-11-17 الموافق 2025-05-15، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-12-02 الموافق 2025-05-29.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود السبب في انخفاض صافي الربح إلى:
- زيادة خصومات العروض الترويجية بنسبة 1.16 % مقارنة بالفترة المماثلة في العام السابق والتي ساهمت في زيادة المبيعات الإجمالية.
- زيادة تكلفة التشغيل بنسبة 2.03% مقارنة بالفترة المماثلة في العام السابق بسبب زيادة تكلفة شحن المواد الخام وبعض مصاريف التشغيل الأخرى.
- زيادة المصروفات البيعية بنسبة 1.88% مقارنة بالفترة المماثلة في العام السابق بسبب زيادة تكلفة النقل والشحن الداخلي
- زيادة تكلفة إيجارات المستودعات بنسبة 0.56% وتكلفة التمويل المرتبطة بها بنسبة 45% نظرا لاستئجار مستودعات جديدة لتغطية زيادة المبيعات المخططة.
يعود السبب فى ارتفاع صافي الربح فى الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى رفع المبيعات وتحسين أنشطة الترويج مما أدى إلى رفع صافى الربح بنسبة 28.26%.
ووافق مجلس إدارة شركة موبي للصناعة، أمس، على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الأول من العام 2025م وفقاً لسياسة الشركة المعتمدة لتوزيع الأرباح وخطة التوزيعات الربعية للأرباح خلال العام 2025م التي سبق إعلانها.
ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ7.5 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 50 مليون سهم.
وتبلغ حصة السهم من التوزع 0.15 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.
وسيكون تاريخ الأحقية 1446-11-17 الموافق 2025-05-15، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-12-02 الموافق 2025-05-29.