شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «المتحدة للزجاج المسطح» يوصي بتوزيع أرباح عن عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 1 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

وأوضحت أن بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والتي سيعلن عن موعد انعقادها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.

ونوهت بتحديد تاريخ التوزيع لاحقا.

وأوصى مجلس إدارة الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح إلى الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والذي بلغ مقداره (26,310,998) مليون ريال فقط كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31/12/2024 م إلى رصيد الأرباح المبقاة. الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح، أمس، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع يقدر بـ17.003 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 17.003 مليون سهم.وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 1 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.وأوضحت أن بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والتي سيعلن عن موعد انعقادها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.ونوهت بتحديد تاريخ التوزيع لاحقا.وأوصى مجلس إدارة الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح إلى الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والذي بلغ مقداره (26,310,998) مليون ريال فقط كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31/12/2024 م إلى رصيد الأرباح المبقاة.