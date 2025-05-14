شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «إنتاج» إلى 21.2 مليون ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تدوال

وشهدت تكلفة المبيعات انخفاضا بنسبة 1.9% على أساس سنوي لتصل إلى 259.3 مليون ريال في الربع الأول من عام 2025.

وأسهمت التحسينات على التكلفة المباشرة للسلع المُباعة في تخفيف الأثر الناجم عن ارتفاع تكاليف النفقات العامة والاستثمارات المتواصلة في تعزيز القدرة الإنتاجية لضمان مواكبة الشركة للمستقبل.

وفي الربع الأول من عام 2025، بلغ إجمالي الربح 60.8 مليون ريال، بهامش 19.0%، مقارنةً بـ 22.1% في الربع الأول من عام 2024، بيد أن التحسينات على التكلفة المباشرة للسلع المُباعة ساهمت جزئياً في تعويض الضغوط الناجمة عن انخفاض متوسط أسعار البيع.

وبلغت الأرباح التشغيلية 13,0 مليون ريال في الربع الأول من عام 2025، بهامش 4.1% (مقارنةً بهامش 8.7% في العام السابق).

ويرجع تراجع هذا الهامش بشكل رئيسي إلى زيادة الإهلاك (بلغ تأثيره 3.3 مليون ريال) إلى جانب ارتفاع نفقات التكاليف العامة نتيجة توسعة القدرة الإنتاجية، وتفاقم هذا التأثير أيضاً بسبب اختلالات العرض والطلب التي تواصلت منذ الربع الرابع من عام 2024.

وسجل إجمالي الربح في الربع الأول من عام 2025 مبلغ 60.8 مليون ريال، بزيادة تزيد على 100% على أساس ربع سنوي، بما يعادل هامشاً قدره 19.0% مقابل 9.0% في الربع الرابع من عام 2024.

ويُعزى ذلك إلى تحسين تكاليف المواد المباشرة والتحركات الإيجابية في صافي القيمة القابلة للتحقيق وفروق المصروفات العامة للتصنيع. وتحولت الخسارة الصافية البالغة 6.3 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2024 إلى ربح صافٍ قدره 21.2 مليون ريال في الربع الأول من 2025، مدفوعة بالتركيز المستمر على الكفاءة التشغيلية، ومدعومة بارتفاع الدخل الآخر الناتج عن مكاسب بيع الأصول الثابتة. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي (إنتاج) في الربع الأول من 2025 بنسبة 3.6% إلى 21.2 مليون ريال، مقابل 22 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تدوال السعودية ، واصلت إنتاج في الربع الأول من عام 2025 تركيزها على الارتقاء بالكفاءة التشغيلية وتحسين استراتيجيات التوزيع وتنويع مزيج المنتجات، إلى جانب تحفيز الخطط الرامية إلى توسيع قدرتها الإنتاجية، إلا أن هوامش الأرباح تأثرت باختلالات العرض والطلب، وتفاقمت بفعل ارتفاع التكاليف الناتج عن التوسع التشغيلي المستمر.وشهدت تكلفة المبيعات انخفاضا بنسبة 1.9% على أساس سنوي لتصل إلى 259.3 مليون ريال في الربع الأول من عام 2025.وأسهمت التحسينات على التكلفة المباشرة للسلع المُباعة في تخفيف الأثر الناجم عن ارتفاع تكاليف النفقات العامة والاستثمارات المتواصلة في تعزيز القدرة الإنتاجية لضمان مواكبة الشركة للمستقبل.وفي الربع الأول من عام 2025، بلغ إجمالي الربح 60.8 مليون ريال، بهامش 19.0%، مقارنةً بـ 22.1% في الربع الأول من عام 2024، بيد أن التحسينات على التكلفة المباشرة للسلع المُباعة ساهمت جزئياً في تعويض الضغوط الناجمة عن انخفاض متوسط أسعار البيع.وبلغت الأرباح التشغيلية 13,0 مليون ريال في الربع الأول من عام 2025، بهامش 4.1% (مقارنةً بهامش 8.7% في العام السابق).ويرجع تراجع هذا الهامش بشكل رئيسي إلى زيادة الإهلاك (بلغ تأثيره 3.3 مليون ريال) إلى جانب ارتفاع نفقات التكاليف العامة نتيجة توسعة القدرة الإنتاجية، وتفاقم هذا التأثير أيضاً بسبب اختلالات العرض والطلب التي تواصلت منذ الربع الرابع من عام 2024.وسجل إجمالي الربح في الربع الأول من عام 2025 مبلغ 60.8 مليون ريال، بزيادة تزيد على 100% على أساس ربع سنوي، بما يعادل هامشاً قدره 19.0% مقابل 9.0% في الربع الرابع من عام 2024.ويُعزى ذلك إلى تحسين تكاليف المواد المباشرة والتحركات الإيجابية في صافي القيمة القابلة للتحقيق وفروق المصروفات العامة للتصنيع. وتحولت الخسارة الصافية البالغة 6.3 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2024 إلى ربح صافٍ قدره 21.2 مليون ريال في الربع الأول من 2025، مدفوعة بالتركيز المستمر على الكفاءة التشغيلية، ومدعومة بارتفاع الدخل الآخر الناتج عن مكاسب بيع الأصول الثابتة.