شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «بن داود» إلى 65.7 مليون ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

والذي تم مقابلته جزئيًا بمايلى: زيادة المصاريف التشغيلية وانخفاض الإيرادات التمويلية من الودائع، وارتفاع تكاليف التمويل المتعلقة بالقرض البنكي والذي تم الحصول عليه مؤخرًا للاستحواذ على صيدليات زهرة الروضة.

وانخفض صافي الربح من 109.7 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2024م إلى 65.7 مليون ريال في الربع الأول من عام 2025م نتيجة للأمور التالية:

- ارتفاع نفقات التشغيل.

- زيادة تكاليف التمويل نتيجة للاستحواذ على أعمال الصيدلة.

- انخفاض الإيرادات التمويلية. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة بن داود القابضة في الربع الأول من 2025 بنسبة 8.5% إلى 65.7 مليون ريال، مقابل 60.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، ارتفع صافي الربح نتيجة ارتفاع الإيرادات وتحسين هامش الربح الإجمالي.والذي تم مقابلته جزئيًا بمايلى: زيادة المصاريف التشغيلية وانخفاض الإيرادات التمويلية من الودائع، وارتفاع تكاليف التمويل المتعلقة بالقرض البنكي والذي تم الحصول عليه مؤخرًا للاستحواذ على صيدليات زهرة الروضة.وانخفض صافي الربح من 109.7 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2024م إلى 65.7 مليون ريال في الربع الأول من عام 2025م نتيجة للأمور التالية:- ارتفاع نفقات التشغيل.- زيادة تكاليف التمويل نتيجة للاستحواذ على أعمال الصيدلة.- انخفاض الإيرادات التمويلية.