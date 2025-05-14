الاقتصاد

ارتفاع أرباح «بن داود» إلى 65.7 مليون ريال في الربع الأول من 2025

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع أرباح «بن داود» إلى 65.7 مليون ريال في الربع الأول من 2025

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «بن داود» إلى 65.7 مليون ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة بن داود القابضة في الربع الأول من 2025 بنسبة 8.5% إلى 65.7 مليون ريال، مقابل 60.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، ارتفع صافي الربح نتيجة ارتفاع الإيرادات وتحسين هامش الربح الإجمالي.
والذي تم مقابلته جزئيًا بمايلى: زيادة المصاريف التشغيلية وانخفاض الإيرادات التمويلية من الودائع، وارتفاع تكاليف التمويل المتعلقة بالقرض البنكي والذي تم الحصول عليه مؤخرًا للاستحواذ على صيدليات زهرة الروضة.
وانخفض صافي الربح من 109.7 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2024م إلى 65.7 مليون ريال في الربع الأول من عام 2025م نتيجة للأمور التالية:
- ارتفاع نفقات التشغيل.
- زيادة تكاليف التمويل نتيجة للاستحواذ على أعمال الصيدلة.
- انخفاض الإيرادات التمويلية.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا