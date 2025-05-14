الاقتصاد

تراجع أرباح «سال» إلى 153 مليون ريال في الربع الأول من 2025

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

تراجع أرباح «سال» إلى 153 مليون ريال في الربع الأول من 2025

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الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة سال للخدمات اللوجستية في الربع الأول من 2025 بنسبة 26.6% إلى 153 مليون ريال، مقابل 208.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تعود الأسباب الرئيسية للانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى:
- انخفاض إيرادات المناولة في قطاع المناولة بسبب انخفاض أحجام الشحن واختلاف نوع البضائع.
- زيادة مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة في القطاع اللوجستي.
وقالت الشركة إن بالرغم من انخفاض الإيرادات، إلا أن الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الشركة للتحكم في التكاليف بالإضافة إلى بعض التأثيرات الايجابية ذات الأثر الواحد (غير متكرر) ساهمت في ارتفاع صافي الربح على أساس ربعي.
وأوصى مجلس إدارة شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، أمس، إلى الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من عام 2025.
وقالت الشركة إن إجمالي المبلغ الموزع 114.4 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 80 مليون سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 1.43 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 14.3%.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والتي سوف يتم الإعلان عنها لاحقًا، فيما سيكون تاريخ التوزيع خلال 15 يوم عمل من تاريخ الأحقية.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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