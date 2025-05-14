شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «أسواق المزرعة» إلى 5.7 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض فى صافى الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق للأسباب التالية:

- بلغت صافي التكاليف والأعباء غير التشغيلية المحملة على أرباح الربع الحالي بمبلغ 32.1 مليون ريال مقارنة بمبلغ 17.4 مليون ريال والذي يمثل صافي التكاليف والأعباء غير التشغيلية المحملة على أرباح الربع المماثل من العام السابق بسبب ارتفاع المصاريف التمويلية للقروض وتحقيق خسارة في استثمارات بمحفظة الأسهم المحلية مقومة بالقيمة العادلة للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

- بالرغم من انخفاض إيرادات الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلا أنه قد زاد إجمالي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 14 مليون ريال نتيجة لتحسن كل من هامش الربح والعقود من الموردين وأداء قطاع الترفيه.

ويعود سبب الارتفاع فى صافى الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق للأسباب التالية:

- ارتفاع اجمالي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع السابق بمبلغ 2.7 مليون ريال وارتفاع الدخل الإيجاري للربع الحالي مقارنة بالربع السابق بمبلغ 5.3 مليون ريال.

وشملت الأسباب: انخفاض إجمالي المصاريف التشغيلية للربع الحالي مقارنة بالربع السابق بمبلغ 2.2 مليون ريال، مع العلم بأن صافي التكاليف والأعباء غير التشغيلية المحملة على أرباح الربع الحالي بمبلغ 32.1 مليون ريال مقارنة بمبلغ 22.7 مليون ريال والذي يمثل صافي التكاليف والأعباء غير التشغيلية المحملة على أرباح الربع السابق. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) في الربع الأول من 2025 بنسبة 16.5%، إلى 5.7 مليون ريال، مقابل أرباح بـ6.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض فى صافى الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق للأسباب التالية:- بلغت صافي التكاليف والأعباء غير التشغيلية المحملة على أرباح الربع الحالي بمبلغ 32.1 مليون ريال مقارنة بمبلغ 17.4 مليون ريال والذي يمثل صافي التكاليف والأعباء غير التشغيلية المحملة على أرباح الربع المماثل من العام السابق بسبب ارتفاع المصاريف التمويلية للقروض وتحقيق خسارة في استثمارات بمحفظة الأسهم المحلية مقومة بالقيمة العادلة للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.- بالرغم من انخفاض إيرادات الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلا أنه قد زاد إجمالي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 14 مليون ريال نتيجة لتحسن كل من هامش الربح والعقود من الموردين وأداء قطاع الترفيه.ويعود سبب الارتفاع فى صافى الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق للأسباب التالية:- ارتفاع اجمالي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع السابق بمبلغ 2.7 مليون ريال وارتفاع الدخل الإيجاري للربع الحالي مقارنة بالربع السابق بمبلغ 5.3 مليون ريال.وشملت الأسباب: انخفاض إجمالي المصاريف التشغيلية للربع الحالي مقارنة بالربع السابق بمبلغ 2.2 مليون ريال، مع العلم بأن صافي التكاليف والأعباء غير التشغيلية المحملة على أرباح الربع الحالي بمبلغ 32.1 مليون ريال مقارنة بمبلغ 22.7 مليون ريال والذي يمثل صافي التكاليف والأعباء غير التشغيلية المحملة على أرباح الربع السابق.