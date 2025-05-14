الاقتصاد

«أسلاك» تتكبد خسائر بـ0.6 مليون ريال في الربع الأول من 2025

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«أسلاك» تتكبد خسائر بـ0.6 مليون ريال في الربع الأول من 2025

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الدمام - شريف احمد - تكبدت شركة اتحاد مصانع الأسلاك خسائر بقيمة 600 ألف ريال في الربع الأول من 2025، مقارنة بأرباح 6.1 مليون يال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، يعود سبب الخسارة إلى انخفاض المبيعات وانخفاض هوامش الربحية وانخفاض أرباح الاستثمار.
ويعود سبب الخسارة للربع الحالي (الأول 2025 ) مقارنة مع أرباح الربع السابق من العام السابق (الرابع 2024 ) بشكل رئيسي إلى انخفاض المبيعات وانخفاض هوامش الربحية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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