شكرا لقرائتكم خبر عن «أسلاك» تتكبد خسائر بـ0.6 مليون ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تكبدت شركة اتحاد مصانع الأسلاك خسائر بقيمة 600 ألف ريال في الربع الأول من 2025، مقارنة بأرباح 6.1 مليون يال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الخسارة إلى انخفاض المبيعات وانخفاض هوامش الربحية وانخفاض أرباح الاستثمار.
ويعود سبب الخسارة للربع الحالي (الأول 2025 ) مقارنة مع أرباح الربع السابق من العام السابق (الرابع 2024 ) بشكل رئيسي إلى انخفاض المبيعات وانخفاض هوامش الربحية.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الخسارة إلى انخفاض المبيعات وانخفاض هوامش الربحية وانخفاض أرباح الاستثمار.
ويعود سبب الخسارة للربع الحالي (الأول 2025 ) مقارنة مع أرباح الربع السابق من العام السابق (الرابع 2024 ) بشكل رئيسي إلى انخفاض المبيعات وانخفاض هوامش الربحية.