شكرا لقرائتكم خبر عن «العمران» تتحول للخسارة بـ1.9 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

ونوهت الشركة بتحقيق خسارة في الربع الحالي بمبلغ 1.9 مليون ريال مقابل تحقيق خسارة في الربع السابق بمبلغ 1.7 مليون ريال وذلك بسبب ارتفاع تكلفة المبيعات بسبب شدة المنافسة في الأسواق. الدمام - شريف احمد - تكبدت شركة العمران للصناعة والتجارة خسائر بقيمة 1.9 مليون ريال في الربع الأول من 2025، مقابل أرباح بـ127 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود تحول الشركة للخسارة، بسبب انخفاض الإيرادات بنسبة 39% وبسبب انخفاض إيرادات الودائع بنسبة 90%.ونوهت الشركة بتحقيق خسارة في الربع الحالي بمبلغ 1.9 مليون ريال مقابل تحقيق خسارة في الربع السابق بمبلغ 1.7 مليون ريال وذلك بسبب ارتفاع تكلفة المبيعات بسبب شدة المنافسة في الأسواق.