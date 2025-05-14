شكرا لقرائتكم خبر عن «الشرقية للتنمية» تتكبد خسائر بـ5.6 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: زيادة الخسائر الشغيلية عن الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة متطلبات بداية الأنشطة التشغيلية بالشركات التابعة.

ويعود سبب الانخفاض في صافي خسائر الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى تحقيق مجمل ربح للربع الحالي مقابل تحقيق مجمل خسارة عن الربع السابق نتيجة لزيادة المبيعات.

وشملت الأسباب: انخفاض الخسارة من العمليات الناتج عن انخفاض المصاريف العمومية والبيعية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بالإضافة إلى احتساب زكاة بقيمة 5 ملايين ريال عن الربع السابق مقابل 500 ألف ريال عن الربع الحالي. الدمام - شريف احمد - تحولت الشركة الشرقية للتنمية للخسارة في الربع الأول من 2025، مسجلة صافي خسارة قدرها 5.6 مليون ريال، مقابل أرباح بـ1.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب تحقيق صافي خسائر عن الربع الحالي مقابل تحقيق أرباح عن الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض في العوائد البنكية.وتضمنت الأسباب: زيادة الخسائر الشغيلية عن الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة متطلبات بداية الأنشطة التشغيلية بالشركات التابعة.ويعود سبب الانخفاض في صافي خسائر الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى تحقيق مجمل ربح للربع الحالي مقابل تحقيق مجمل خسارة عن الربع السابق نتيجة لزيادة المبيعات.وشملت الأسباب: انخفاض الخسارة من العمليات الناتج عن انخفاض المصاريف العمومية والبيعية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بالإضافة إلى احتساب زكاة بقيمة 5 ملايين ريال عن الربع السابق مقابل 500 ألف ريال عن الربع الحالي.