شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «تدوير» تقفز 126.3% إلى 18.27 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

1. النمو المستمر في رفع الكميات المنتجة حسب الطاقة الإنتاجية.

2. التحكم الفعال بالتكاليف التشغيلية والإدارية عبر مختلف الإدارات.

3. تملك المعدات بدلاً من استئجارها، مما قلل التكاليف التشغيلية.

ويعود ارتفاع صافي الربح خلال هذه الفترة مقارنة بالربع السابق إلى: زيادة المبيعات بنسبة تزيد عن 27%. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة تدوير البيئة الأهلية في الربع الأول من 2025 بنسبة 126.3% إلى 18.27 مليون ريال، مقابل 8.07 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود ارتفاع صافي الربح إلى:1. النمو المستمر في رفع الكميات المنتجة حسب الطاقة الإنتاجية.2. التحكم الفعال بالتكاليف التشغيلية والإدارية عبر مختلف الإدارات.3. تملك المعدات بدلاً من استئجارها، مما قلل التكاليف التشغيلية.ويعود ارتفاع صافي الربح خلال هذه الفترة مقارنة بالربع السابق إلى: زيادة المبيعات بنسبة تزيد عن 27%.