شكرا لقرائتكم خبر عن «جمجوم فارما» توصي بشراء أسهم ضمن برنامج حوافز الموظفين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة مصنع جمجوم للأدوية (جمجوم فارما)، أمس بشراء عدد من أسهم الشركة وبحد أقصى 100,000 سهم.
وقالت الشركة في بيان على على تداول السعودية: إن شراء الأسهم لغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة وتخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويل الأجل.
تاريخ توصية مجلس الإدارة 1446-11-15 الموافق 2025-05-13
الهدف من الشراء الاحتفاظ بها كأسهم خزينة
ونوهت بتمويل الشراء عن طريق النقد المتوفر لدى الشركة، مشيرة إلى أن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 0%.
وأفادت بضرورة موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، وكذلك استيفاء شروط الملائمة المالية الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
وقالت الشركة في بيان على على تداول السعودية: إن شراء الأسهم لغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة وتخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويل الأجل.
تاريخ توصية مجلس الإدارة 1446-11-15 الموافق 2025-05-13
الهدف من الشراء الاحتفاظ بها كأسهم خزينة
ونوهت بتمويل الشراء عن طريق النقد المتوفر لدى الشركة، مشيرة إلى أن نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 0%.
وأفادت بضرورة موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، وكذلك استيفاء شروط الملائمة المالية الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.