شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة 90 يومًا.. الصين تخفض الرسوم الجمركية على منتجات أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الصين أنها ستخفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الأمريكية، ابتداء من ظهر اليوم الأربعاء، بتعليق 24 نقطة مئوية من الرسوم الإضافية المفروضة بموجب إعلان سابق، لمدة 90 يوما، مع الإبقاء على نسبة 10%.

وقررت لجنة التعريفات الجمركية في مجلس الدولة إلغاء الرسوم الإضافية التي فُرضت بموجب إعلانين في أبريل الماضي، التي بلغت نسبتهما 84% و125% على التوالي.

وأكدت اللجنة أن هذا الإجراء يأتي استجابة لتطلعات المنتجين والمستهلكين في البلدين، ويهدف إلى دعم التبادل التجاري وتعزيز الاقتصاد العالمي.

أعلنت الولايات المتحدة والصين يوم الاثنين الماضي، عن تعليق جزئي للرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، وذلك في بيان مشترك صدر عقب مؤتمر صحافي عقد في جنيف.



وكشف الجانبان خلال المؤتمر عن إنشاء آلية جديدة لمواصلة الحوار بشأن العلاقات التجارية، في إطار مساعٍ لبلورة حلول مستدامة للنزاعات التجارية القائمة.

استمرار معالجة القضايا التجارية

وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن بلاده "ستواصل العمل مع الصين من أجل معالجة القضايا التجارية"، معلناً خفض الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية إلى 30% خلال فترة التهدئة.

في المقابل، أعلنت بكين خفض التعريفات الجمركية المفروضة على الواردات الأميركية من 125% إلى 10% للفترة ذاتها، في خطوة رحب بها مراقبون باعتبارها مؤشراً إيجابياً على إمكانية عودة الثقة بين الطرفين.