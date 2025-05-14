الاقتصاد

موقف داو جونز.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

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واس - نيويورك 0 تبليغ

موقف داو جونز.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

شكرا لقرائتكم خبر عن موقف داو جونز.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسة في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين في ختام تعاملاته، مساء الثلاثاء.
وأنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 التداول مرتفعًا بواقع 41.04 نقطة، أي بنسبة 0.70% ليغلق عند 5884.92 نقطة.
وصعد المؤشر ناسداك المجمع 299.50 نقطة، أي بنسبة 1.60%، لينهي الجلسة عند 19007.84 نقطة.
وفي المقابل انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 278.06 نقطة، أي بنسبة 0.66%، مسجلًا 42132.04 نقطة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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