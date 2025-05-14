شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة العقود العاجلة.. ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1.60 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 1.60 دولار للبرميل مساء الثلاثاء.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.67 دولار، بما يعادل 2.57%، إلى 66.63 دولار للبرميل عند التسوية.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.72 دولار، أو 2.78%، إلى 63.67 دولار.