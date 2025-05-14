شكرا لقرائتكم خبر عن "موانئ".. ارتفاع أعداد الحاويات المناولة خلال أبريل 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت المواني التي تشرف عليها الهيئة العامة للمواني (موانئ) خلال شهر أبريل الماضي ارتفاعًا في أعداد الحاويات المناولة بنسبة 13.43%، لتصل إلى 625,430 حاوية قياسية، مقارنة بـ 551,373 حاوية قياسية بالفترة المماثلة من العام الماضي 2024.

وسجلت حاويات المسافنة ارتفاعًا بنسبة 7.46% لتصل إلى 132,245 حاوية، مقارنة بـ 123,060 حاوية العام الماضي. الحاويات الواردة والصادرة وبشأن أعداد الحاويات الواردة فقد حققت ارتفاعًا بنسبة %22.48 لتصل إلى 259,425 حاوية قياسية، مقارنة بـ 211,809 حاويات قياسية.

وحققت الحاويات الصادرة ارتفاعًا بنسبة 7.97% لتصل إلى 233,760 حاوية قياسية، مقارنة بـ 216,504 حاويات قياسية بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجل إجمالي الطنيات المناولة "البضائع العامة، والبضائع السائبة الصلبة، والبضائع السائبة السائلة" انخفاضًا بنسبة %2.36 لتصل إلى 20,532,098 طنًّا مقارنة بـ 21,029,161 طنًّا في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي البضائع العامة 974,944 طنًّا، والبضائع السائبة الصلبة 4,484,779 طنًّا، والبضائع السائبة السائلة 15,072,375 طنًّا.

فيما استقبلت المواني 682,022 رأس ماشية، بارتفاع قدره 5.36% مقارنة بـ 647,345 رأس ماشية في الفترة نفسها من العام الماضي. ارتفاع الحركة الملاحية وسجلت الحركة الملاحية ارتفاعًا بنسبة %16.28 لتصل إلى 1,057 سفينة، مقارنة بـ 909 سفن في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وارتفعت أعداد الركاب بنسبة 94.72% لتصل إلى 107,638 راكبًا، مقارنة بـ 55,277 راكبًا العام الماضي.

وكذلك شهدت أعداد العربات زيادة بنسبة 36.56% لتصل إلى 95,300 عربة، مقارنة بـ 69,786 عربة العام الماضي.

وحققت "موانئ" خلال شهر مارس لعام 2025م ارتفاعًا في أعداد الحاويات المناولة بنسبة 13.61% لتصل إلى 699,928 حاوية قياسية، مقارنة بـ 616,079 حاوية قياسية في الفترة المماثلة من العام الماضي 2024.