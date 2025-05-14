شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق لندن.. ارتفاع الجنيه الإسترليني وانخفاض البورصة البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

البورصة البريطانية

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".وجرى تداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3289) دولار أمريكي، بارتفاع (0.87%) ، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1896) يورو بنسبة (0.08%).أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على انخفاض بنسبة (0.02) في المئة.وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- خسائر تعادل (2.06) نقطة، ليصل عند مستوى (8602.92) نقطة.