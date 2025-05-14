شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع خسائر «معدنية» 56.8% إلى 3.19 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وتعود أسباب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى نمو المبيعات وانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية وزيادة عكس الخسائر الائتمانية المتوقعة وزيادة إيرادات أخرى وانخفاض مخصص الزكاة، بالإضافة إلى انخفاض الخسائر من العمليات غير المستمرة. الدمام - شريف احمد - تراجعت خسائر الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية" في الربع الأول من 2025 بنسبة 56.8% إلى 3.19 مليون ريال، مقابل 7.39 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، تعود أسباب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى نمو المبيعات وزيادة عكس الخسائر الائتمانية المتوقعة وزيادة إيرادات أخرى و انخفاض مخصص الزكاة، بالإضافة إلى انخفاض الخسائر من العمليات غير المستمرة.وتعود أسباب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى نمو المبيعات وانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية وزيادة عكس الخسائر الائتمانية المتوقعة وزيادة إيرادات أخرى وانخفاض مخصص الزكاة، بالإضافة إلى انخفاض الخسائر من العمليات غير المستمرة.