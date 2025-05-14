الاقتصاد

«الفخارية» تتكبد خسائر بـ8.6 مليون ريال في الربع الأول من 2025

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

«الفخارية» تتكبد خسائر بـ8.6 مليون ريال في الربع الأول من 2025

شكرا لقرائتكم خبر عن «الفخارية» تتكبد خسائر بـ8.6 مليون ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر الشركة لإنتاج الأنابيب الفخارية في الربع الأول من 2025 بنسبة 57% إلى 8.6 مليون ريال، مقابل خسائر بـ5.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافي الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض المبيعات وارتفاع تكلفة المبيعات.
ويعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض المبيعات وارتفاع المصاريف التشغيلية.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا