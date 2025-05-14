شكرا لقرائتكم خبر عن «الفخارية» تتكبد خسائر بـ8.6 مليون ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافي الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض المبيعات وارتفاع تكلفة المبيعات.

ويعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض المبيعات وارتفاع المصاريف التشغيلية. الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية في الربع الأول من 2025 بنسبة 57% إلى 8.6 مليون ريال، مقابل خسائر بـ5.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافي الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض المبيعات وارتفاع تكلفة المبيعات.ويعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض المبيعات وارتفاع المصاريف التشغيلية.