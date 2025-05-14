شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «تكوين» 138% إلى 9.5 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

ويعود ﺳﺑب اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ الخسارة ﺧﻼل الربع الأول من عام 2025 مقابل الربع الرابع من عام 2024 إﻟﻰ ارتفاع الإيرادات وانخفاض تكلفة الإيرادات وانخفاض المصروفات الادارية، وانخفاض المصروفات البيعية والتسويقية والتوزيعية، وانخفاض مصروفات التمويل وانخفاض حصة الخسائر من شركة زميلة وانخفاض مصروفات الزكاة بالرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى. الدمام - شريف احمد - تفاقمت خسائر شركة تكوين المتطورة للصناعات في الربع الأول من 2025 بنسبة 138.2% إلى 9.5 مليون ريال، مقابل خسائر بـ3.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل الربع الأول من عام 2024 إلى انخفاض الإيرادات وزيادة تكلفة الإيرادات وزيادة المصروفات الإدارية والعمومية، وزيادة حصة الخسائر من شركة زميلة وزيادة مصروفات الزكاة على الرغم من انخفاض المصروفات البيعية والتسويقية والتوزيعية وانخفاض مصروفات التمويل وزيادة الإيرادات الأخرى.ويعود ﺳﺑب اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ الخسارة ﺧﻼل الربع الأول من عام 2025 مقابل الربع الرابع من عام 2024 إﻟﻰ ارتفاع الإيرادات وانخفاض تكلفة الإيرادات وانخفاض المصروفات الادارية، وانخفاض المصروفات البيعية والتسويقية والتوزيعية، وانخفاض مصروفات التمويل وانخفاض حصة الخسائر من شركة زميلة وانخفاض مصروفات الزكاة بالرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى.