الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 فى الكويت.. عيار 18 بـ23.975 دينار

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 فى الكويت.. عيار 18 بـ23.975 دينار

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الأربعاء، 14 مايو 2025 12:00 م

شهدت أسعار الذهب اليوم الاربعاء فى الكويت انخفاضا طفيفا فى التعاملات الصباحية، حيث سجل عيار 24 سعر 31.975 دينار، مقارنة بسعر امس  32.200 دينار، ويحظى الذهب  باهتمام واسع في الكويت، سواء للزينة أو الاستثمار. 

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

عيار 24 سجل  31.975 دينار

عيار 22 سجل  29.300 دينار

عيار 21 سجل  27.975 دينار

عيار 18 سجل  23.975 دينار

عيار 14 سجل  18.650 دينار

عيار 12 سجل  15.975 دينار

الاونصة 994.350 دينار

الجنيه الذهب 223.775 دينار

الأونصة بالدولار 3238.48 دولار


وانخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما أضعف الطلب على الأصول الآمنة، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات تضخم جديدة لتقييم توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.


 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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