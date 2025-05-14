شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 فى الكويت.. عيار 18 بـ23.975 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالأربعاء، 14 مايو 2025 12:00 م
شهدت أسعار الذهب اليوم الاربعاء فى الكويت انخفاضا طفيفا فى التعاملات الصباحية، حيث سجل عيار 24 سعر 31.975 دينار، مقارنة بسعر امس 32.200 دينار، ويحظى الذهب باهتمام واسع في الكويت، سواء للزينة أو الاستثمار.سعر الذهب اليوم فى الكويت:
عيار 24 سجل 31.975 دينار
عيار 22 سجل 29.300 دينار
عيار 21 سجل 27.975 دينار
عيار 18 سجل 23.975 دينار
عيار 14 سجل 18.650 دينار
عيار 12 سجل 15.975 دينار
الاونصة 994.350 دينار
الجنيه الذهب 223.775 دينار
الأونصة بالدولار 3238.48 دولار
وانخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما أضعف الطلب على الأصول الآمنة، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات تضخم جديدة لتقييم توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
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