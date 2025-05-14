شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 فى الكويت.. عيار 18 بـ23.975 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم الاربعاء فى الكويت انخفاضا طفيفا فى التعاملات الصباحية، حيث سجل عيار 24 سعر 31.975 دينار، مقارنة بسعر امس 32.200 دينار، ويحظى الذهب باهتمام واسع في الكويت، سواء للزينة أو الاستثمار.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

عيار 24 سجل 31.975 دينار

عيار 22 سجل 29.300 دينار

عيار 21 سجل 27.975 دينار

عيار 18 سجل 23.975 دينار

عيار 14 سجل 18.650 دينار

عيار 12 سجل 15.975 دينار

الاونصة 994.350 دينار

الجنيه الذهب 223.775 دينار

الأونصة بالدولار 3238.48 دولار



وانخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما أضعف الطلب على الأصول الآمنة، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات تضخم جديدة لتقييم توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.



