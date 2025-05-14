شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للكهرباء يصدر حركة تنقلات بمجالس ادارات شركات التوزيع والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر حركة تغيرات بعضوية مجالس إدارات شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية أغلبها تنقلات بين الشركات، وذلك ضمن حركة التغيرات المحدودة التى يشهدها قطاع الكهرباء.

وشملت قرارات رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر تجديد الثقة فى 7 رؤساء شركات توزيع الكهرباء من إجمالى 9 شركات وتجديد الثقة في رئيس شركة الخدمات الطبية، كما تضمنت القرارات نقل عدد كبير من أعضاء مجالس الإدارات بشركات التوزيع لشركات أخرى مع تعيين عدد من الأعضاء الجدد.

الجدير بالذكر أن قرارات تعين مجالس إدارات شركات التوزيع الجديدة لم تشهد تفعيل قرار الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بعدم التجديد لمن تخطوا سن الـ60 عاما، حيث أن معظم القرارت الجديدة لمن هو فوق ال65 عام

وفيما يلي التشكيل الجديد لشركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية:



