شكرا لقرائتكم خبر عن طرح محال تجارية ومخبز ووحدات للبيع بالمزاد العلني بمدينة السادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس ياسر عبدالحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، طرح 11 محلاً تجاربا ومخبز بمساحات تتراوح بين (26م2 : 101م2)، و12 وحدة إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (30م2 : 121م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء 28/5/2025.

وأوضح المهندس ياسر عبدالحليم، أنه تم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقر الجهاز، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والمخبز والوحدات في مواعيد العمل الرسمية.

وفي سياق متصل، صرّح المهندس ياسر عبدالحليم، بأنه تم الانتهاء من أعمال معايرة أجهزة القياس والتحاليل بمعامل مياه الشرب والصرف الصحي التابعة للجهاز ومعامل المحطة السطحية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن أعمال المعايرة تمت بواسطة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وذلك لضمان دقة النتائج المعملية التي تعتمد عليها إجراءات التشغيل والتحكم في جودة المياه، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة وتقديم خدمة متميزة لسكان مدينة السادات.

وأكد رئيس الجهاز، أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، وضرورة تطبيق أنظمة الجودة والرقابة الفنية بكفاءة عالية داخل المدن الجديدة.