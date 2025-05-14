شكرا لقرائتكم خبر عن هل يوجد فى مصر تأمين ضد مخاطر الزلازل؟ والان مع تفاصيل الخبر

بعد زلزال الأمس تساءل الكثير من المواطنين حول وجود تغطية تأمينية في مصر ضد مخاطر الزلازل، والتي يمكن أن تخلف وراءها عددا من الكوارث والاضرار بالممتلكات سواء كان مصنعا أو منزلا أو حتى سيارة كانت على الطريق، وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قد سجلت، فى تمام الساعة الواحدة اليوم الأربعاء، هزة أرضية بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، وقعت على بعد 631 كيلو متراً شمالى مدينة رشيد، شعر بها المصريون .

ومن جانبه أكد علاء الزهيرى رئيس شركات التأمين المصرية انه يوجد بالفعل تأمين ضد الزلازل وكافة الأخطار الطبيعية مثل الفيضانات والرياح والأمطار الغزيرة وغيرها، وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يتم التأمين من خلال وثائق تأمين الممتلكات كخطر إضافي الي الأخطار المغطاة بالوثائق، وكذلك وثائق التأمينات الهندسية للمشروعات المختلفة.

كما أشار الزهيرى الى وجود تعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية من أجل تطوير مجمعة تأمين جديدة مخصصة لتغطية الكوارث الطبيعية، والتي سيتم إطلاقها قريبًا.

وأضاف عبد الخالق عمر خبير تأمين أنه حتى هذه اللحظة مازالت أهمية التأمين ضد المخاطر الطبيعية غائبة عن الكثير من المواطنين والتى يمكن من خلالها الحصول على تعويض مناسب، وتنحصر في المصانع والقرى السياحية، مقارنة بعدد منخفض من الافراد الذين يطلبونها ودائما ما تكون فى مناطق معينة والتي تعتبر أكثر عرضة للكوارث من غيرها، وأوضح أن الملحق الإضافي للتأمين ضد المخاطر الطبيعية يصل لنسبة 25% من إصدار الوثيقة، ويمكن للعميل ان يرتفع بالنسبة حسبما يتوافق مع طلبه حتى 100% بقسط اضافى وتغطى الزلازل والعواصف والفيضانات والسيول.

