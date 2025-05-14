شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز سوهاج الجديدة يتفقد وحدات "سكن لكل المصريين" وأعمال التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس شريف عبدالبديع، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، ومسئولو الجهاز، مشروع إنشاء وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصرين " وأعمال التطوير بالمدينة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع العمل وتذليل أي عقبات للانتهاء من المشروعات في مواعيدها.

وتابع رئيس الجهاز، أعمال التنفيذ لعدد من العمارات، وكذا أعمال التشطيبات من تركيب الأرضيات والدهانات الداخلية والواجهات الخارجية للبعض الآخر، موضحاً أن المشروع يقع بمنطقة ٧٣٥ فدانا مجاورة رقم ٣٦، ويتكون من ١٣٥٦ وحدة "٥٤ عمارة"، وأنه تم الانتهاء من أعمال تشطيب بعض الوحدات والواجهات الخارجية لبعض العمارات وجارِ العمل على تنفيذ باقي العمارات.



ووجه رئيس الجهاز بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق البرنامج الزمنى المتفق عليه، مع الاهتمام بتشطيب الوحدات بأعلى معايير الجودة وأفضل الخامات والانتهاء من الموقع العام وفق البرنامج الزمنى، موضحاً أنه تم فتح باب الحجز على وحدات سكنية بمشروع ديارنا، وكان أكبر نصيب من هذه الوحدات لمدينة سوهاج الجديدة.



وفي سياق متصل، تفقد رئيس الجهاز أعمال الزراعة والتنسيق بمنطقة ٤٥٥ فدانا بطول طريق المطار، وصولا إلى مدخل المدينة الجنوبي،مطالباً الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال حسب الخطة الزمنية المتفق عليها، مع ضرورة الاهتمام بالمعايير والجودة فى التنفيذ.

ولفت إلى أن المشروع بطول 3.5 كم تم تنفيذ ١ كم والمشروع منفذ بأسلوب ري حديث، حيث تم تنفيذ شبكة الري بالأنظمة الحديثة للري بالتنقيط والري بالرش برشاشات الري الذاتي، ويتكون المشروع من 4000 شجرة و400 نخلة وزهور ومسطحات خضراء متنوعة، بالإضافة إلى إضاءة ديكورية حديثة ومقاعد ومظلات من زهور ونجيلة، كما أنه جارٍ تنفيذ أعمال الصرف الزراعي للمشروع للتغلب على فرق المنسوب وللحفاظ على المشايات والأرصفة والطرق.



وفي السياق ذاته، قال المهندس شريف عبد البديع، إنه تم شن حملة أسفرت عن رفع المخلفات وإزالة الإشغالات وتنظيف الشوارع وفتح الطرق أمام المارة بمنطقة 127 فدانا.