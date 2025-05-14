شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكان": طرح محال وصيدلية وقطع أراضٍ "ورش حرفية" للبيع بمدينتي برج العرب والفيوم الجديدتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، طرح 14 محلاً تجاريا وصيدلية بمساحات تتراوح بين (71م2 : 66م2) بمختلف الأسواق التجارية بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء 17/6/2025.

وأضاف المهندس خالد نايف عبد العزيز، رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، أنه تم طرح 9 قطع أراضٍ بأنشطة ورش حرفية بالمنطقة الصناعية الأولى بمساحة 313.5م2 للقطعة الواحدة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء 3/6/2025.

جدير بالذكر أنه تم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقري الجهازين، ويمكن للراغبين في دخول المزادين المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية وقطع أراضي الورش في مواعيد العمل الرسمية.