شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يُتابع مشروعات توسعات وصيانة محطات الصرف الصحى بثلاث مدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات توسعات وتطوير ورفع كفاءة وصيانة عددٍ من محطات معالجة وروافع الصرف الصحي بمدن الشروق، والعاشر من رمضان، والمنيا الجديدة، بهدف تعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالجة في ري المسطحات الخضراء بتلك المدن، وتقليل الاعتماد على المياه النقية في الزراعات والمسطحات الخضراء بالمدن الجديدة، بجانب تلبية احتياجات التوسعات العمرانية بالمدن الجديدة.

وفي هذا السياق، وجه المهندس شريف الشربيني، بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لمختلف المشروعات الحيوية التي تتضمن مشروعات البنية الأساسية بالمدن الجديدة، خاصة تلك المرتبطة بالإدارة الذكية للمياه وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من تنفيذها بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وبما يضمن تقديم خدمات بنية تحتية متطورة تواكب احتياجات التنمية المستدامة.

وفي الإطار نفسه، تفقد المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 27 ألف م3/يوم، والتي تستقبل المياه الخام من محطة رفع رقم 3 الشروق، ومدينة المستقبل وتقوم بمعالجتها ثلاثيا ثم إعادة ضخها بشبكات الرى للمسطحات الخضراء مما يسهم في الحفاظ على البيئة والموارد المائية.

كما تفقد رئيس الجهاز، محطة رفع الصحي رقم 4 التي تخدم شرق المدينة، ويتم رفع المياه الخام إلى محطة معالجة الصرف بطاقة ٦٠ ألف م3/يوم، والتأكد من سير العمل بشكل منتظم وفعال، مؤكداً أهمية تطوير المحطة والصيانة الدورية لضمان كفاءة العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وفي السياق ذاته، قام المهندس بسام محمد فضل، بجولة تفقدية بمشروع استبدال وتجديد خطوط الصرف الصحي المتقادمة، حيث يشمل تغيير جزء من خطي الطرد قطر 1000 مم الناقلين لمياه الصرف الصحي الخام من محطة الرفع رقم 4 إلى محطة المعالجة الرئيسية بالهايكستب، بهدف تحسين كفاءة شبكات الصرف الصحي لخدمة أفضل للمواطنين بالمنطقة الشرقية بمدينة الشروق مما يسهم في تعزيز كفاءة شبكات الصرف الصحي وتقديم خدمات أفضل لسكان المدينة.

وفي السياق ذاته، قام المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز العاشر من رمضان، بجولة تفقدية بموقع توسعات محطة المعالجة الميكانيكية بالمدينة، والتي تشمل إضافة المرحلتين الثانية والثالثة من أعمال المعالجة، بما يسهم في رفع كفاءة المحطة وزيادة طاقتها التشغيلية.

وشملت الجولة، تفقد رافع مياه المعالجة ثلاثيًا، الذي يُعد أحد المكونات الرئيسية في منظومة إعادة استخدام المياه، وتبلغ طاقته الإجمالية 190 ألف م³/يوم، وتم تنفيذ المرحلة الأولى منه بطاقة 90 ألف م³/يوم، بهدف تلبية احتياجات الري للمسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة داخل المدينة.

ووجّه المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، ببدء أعمال التجارب التشغيلية لعدد (2) طلمبة تم فكهما وصيانتهما وإعادة تركيبهما من رافع آبار رقم 2، والتي ستُستخدم لري المسطحات الخضراء باستخدام المياه المعالجة الثلاثية، في إطار خطة ترشيد استهلاك المياه وتحقيق الاستدامة البيئية.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، محطة رافع 4 للصرف الصناعي، الواقعة بطريق القاهرة - الإسماعيلية، والتي تُعد من المحطات الاستراتيجية، والتي تخدم المنطقة الصناعية جنوب المدينة ومنطقة المطورين، بالإضافة إلى مدن بدر، والتجمع العمراني البروج.

كما تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، أعمال تطهير أحواض البركة الثالثة اللاهوائية، وذلك ضمن خطة الجهاز لرفع كفاءة مرافق الصرف الصحي وتحسين الأداء البيئي، بما يواكب النمو العمراني المتسارع ويحقق الاستدامة في إدارة الموارد.

وتفقد المهندس أحمد مصطفي محمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، ومسئولو الجهاز، محطة الرفع الرئيسية رقم 6 بمنطقة الامتداد بالمدينة، وتابع انتظام تشغيل المحطة، كما تفقد المراحل المختلفة بالمحطة: دخول الصرف الخام - المصافي الميكانيكية - عنبر الطلمبات - المطرقة المائية.

وقال إن المحطة تخدم منطقة 400 فدان إبني بيتك مرحلة 3، وكذا منطقة 219 عمارة إسكان اجتماعي، ومنطقة 85 عمارة إسكان اجتماعي، ومشروع عمارات سكن مصر.

وأكد رئيس الجهاز على القائمين على أعمال التشغيل بضمان استمرارية عمل المحطة على مدار اليوم، وإلغاء أي حلول مؤقتة كانت قد تمت قبل تشغيل المحطة واطمأن على وصول المياه من محطة رقم 6 حتى محطة المعالجة الدائمة بالمدينة، مشدداً على البدء الفوري في أعمال تشغيل محطة الرفع رقم ( ٥ ) حتى تكتمل منظومة الصرف في منطقة الامتداد.



