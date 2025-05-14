شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة القاهرة: دعم الشحن للأسواق وتوسيع مظلة التصدير ضرورة وطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الجهود الحكومية لتطوير منظومة دعم الصادرات المصرية، شارك أيمن العشري، عضو اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، في الاجتماع الموسع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة التصور الجديد لبرنامج رد الأعباء التصديرية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وجاءت مشاركة العشري ضمن وفد اللجنة الاستشارية الذي قدم رؤيته حول سبل تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، وتفعيل آليات الدعم في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، حيث طرح مجموعة من المقترحات الجوهرية لدعم الشحن إلى الأسواق الواعدة، وتوسيع مظلة المساندة التصديرية، والتعجيل بصرف مستحقات المصدرين.

وحضر اللقاء كلاً من الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ياسر صبحي نائب وزير المالية ومحمد الجوسقي مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي والدكتور طارق الشعراوي مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارات المعنية ومسؤولين من القطاع الحكومي الذين شاركوا في النقاشات التي تم خلالها استعراض الخطط المستقبلية لدعم القطاع التصديري وتطوير برنامج رد الأعباء التصديرية.

وأوضح العشري أن اللجنة الاستشارية تقدمت بمجموعة من المقترحات المشتركة التي تهدف إلى تعزيز قدرة المنتجات المصرية على التنافس في الأسواق العالمية، مع التركيز على دعم الشحن إلى الأسواق الواعدة، مثل أفريقيا والعراق، مؤكداً أن هذه المقترحات تستند إلى دراسات عميقة واهتمامات القطاع الخاص، بما في ذلك الحاجة إلى توسيع مظلة الدعم التصديري وتعجيل صرف مستحقات المصدرين.

وثمّن أيمن العشري الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم القطاع التصديري، مشيراً إلى أن التحسن الملحوظ في البنية التحتية، والإصلاحات الجريئة في السياسة النقدية، وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي كان لها أثر مباشر في تسهيل العمليات التصديرية وتعزيز بيئة الأعمال، مؤكدا أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة يمثل أرضية قوية يمكن البناء عليها للوصول إلى أهداف النمو المستهدف، داعياً إلى استكمال المسيرة عبر أدوات دعم مبتكرة وشراكة فاعلة مع القطاع الخاص.

كما أشار عضو اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات إلى أهمية امتلاك الحكومة قواعد بيانات محدثة للقطاعات الإنتاجية والتصديرية، تساعد في اتخاذ قرارات دقيقة بشأن التوسع الصناعي وتوجيه الحوافز بناءً على الفائض الإنتاجي الحقيقي في كل قطاع

وأعرب أيمن العشري عن تقديره لتوجيهات رئيس الوزراء بدراسة كافة المقترحات التي طرحت خلال الاجتماع، وعقد لقاء موسع مع أعضاء المجالس التصديرية قبل إصدار البرنامج رسمياً، مؤكدا أن هذا التوجه يعكس حرص الحكومة على الشفافية والشراكة الجادة و مشيراً إلى أن تفعيل هذه المقترحات سيسهم في تحقيق انطلاقة قوية للمنتج المصري بالأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة.