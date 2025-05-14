الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء 14-5-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات

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سعر الدولار اليوم الأربعاء 14-5-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الأربعاء، 14 مايو 2025 10:05 ص

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-5-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزى 50.37 جنيه للشراء 50.50 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء، فى البنك الاهلي عند 50.41 جنيه للشراء 50.51 جنيه البيع، فى  بنك مصر 50.41 جنيه للشراء 50.51 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.41 جنيه للشراء 50.51 جنيه البيع  كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.41 جنيه للشراء 50.51 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية  كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.41 جنيه للشراء.
50.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.41 جنيه للشراء.
50.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.41 جنيه للشراء.
50.51 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.41 جنيه للشراء.
50.51 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.41 جنيه للشراء.
50.51 جنيه للبيع.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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