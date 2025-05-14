شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 14-5-2025 فى البنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروه الغولالأربعاء، 14 مايو 2025 10:02 ص
استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 14مايو 2025 ،ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.
هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.
سعر الريال القطرى فى البنك المركزى
وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:
13.80جنيه للشراء.
13.86جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى بنك مصر
12.90جنيه للشراء.
13.87جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة
12.90جنيه للشراء.
13.85جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى
12.79جنيه للشراء.
13.85جنيه للبيعسعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية
12.9جنيه للشراء.
13.85جنيه للبيع
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