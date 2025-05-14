شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 14-5 -2025 فى البحرين عيار 21 بـ35.200 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية ، وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.



أسعار الذهب في البحرين



عيار 24 سجل 40.225 دينار

عيار 22 سجل 36.875 دينار

عيار 21 سجل 35.200 دينار

عيار 18 سجل 30.175 دينار

عيار 14 سجل 23.475 دينار

عيار 12 سجل 20.125 دينار

الاونصة سجل 1251.450 دينار

الجنيه الذهب 281.650 دينار

الأونصة بالدولار 3328.34 دولار

بعد يومين من المفاوضات في جنيف، أعلنت الولايات المتحدة والصين عن خفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة ثلاثة أشهر، حيث خفّضت واشنطن الرسوم على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، في حين خفّضت بكين رسومها على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%. وقد أدى هذا الإعلان إلى صعود حاد في أسواق الأسهم العالمية.

وكان البلدان قد تبادلا فرض رسوم جمركية مشددة الشهر الماضي، مما تسبب في نشوب حرب تجارية.



