وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسع الجنيه الإسترليني.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني بداية تعاملاته أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصرى اليوم الاربعاء 14-5-2025 ليسجل فى البنك المركزي 66.51 جنيه للشراء، و66.70 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 67 جنيه للشراء، و67.27 جنيه للبيع.

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى يبدأ تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025 على ارتفاع والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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