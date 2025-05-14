شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع اليورو اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرتفع سعر اليورو اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 في بداية التعاملات أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية.

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 55.93 جنيه للشراء، و56.08 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلى المصري 56.36 جنيه للشراء، و56.57 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 56.37 جنيه للشراء، و56.57 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

55.93 جنيه للشراء

56.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

56.36 جنيه للشراء.

56.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

56.37 جنيه للشراء.

56.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

56.37 جنيه للشراء.

56.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

56.37 جنيه للشراء.

56.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

56.59 جنيه للشراء.

56.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

56.36 جنيه للشراء.

56.56 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

56.34 جنيه للشراء.

56.53 جنيه للبيع.