شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن سعر الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب في السوق المحلي بعد استقرار ملحوظ بمستهل تعاملات اليوم، الأربعاء 14 مايو 2025، وذلك بعد تقلبات واضحة سجلها السوق خلال تعاملات أمس، وسط ترقب عام لتحركات الأسعار العالمية والمحلية.

وجاءت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم على النحو التالي:

عيار 24: 5297 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 4630 جنيهًا للجرام.

عيار 18: 3972 جنيهًا للجرام.

عيار 14: 3090 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب : 37,080 جنيهًا.

ورغم هذا الاستقرار، لا يزال المستثمرون والمستهلكون يترقبون بحذر أي تطورات عالمية قد تؤثر على تحركات الأسعار، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق المالية، التي تدفع الكثيرين إلى اعتبار الذهب ملاذًا آمنًا لحماية مدخراتهم.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا ومبيعًا في السوق المصري – عند 4630 جنيهًا، وهو نفس مستوى الإغلاق الذي سجله أمس، ما يعكس حالة من التوازن النسبي في السوق.

ارتدت العقود الآجلة للذهب فوق مستوى المقاومة المهم عند 3232 دولارًا وسط تزايد الآمال في التأثير الإيجابي لتخفيف حدة النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين مع اعتزامهما خفض الرسوم الجمركية ضد بعضهما البعض لمدة 90 يومًا القادمة، وذلك بعد محادثات إيجابية رفيعة المستوى في جنيف خلال عطلة نهاية الأسبوع.