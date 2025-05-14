شكرا لقرائتكم خبر عن اشحن عربيتك الكهرباء بـ190 جنيها من المنزل وامشى 1000 كيلو والان مع تفاصيل الخبر

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قواعد لتنظيم عملية بيع الطاقة الكهربائية، وإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية التى تنفذها 6 شركات خاصة فى مصر حتى الآن، ويبلغ إجمالى عدد محطات شحن السيارات 72 محطة على مستوى الجمهورية حصلوا على ترخيص من الجهاز.

ويعد الشحن المنزلى للسيارات الكهربائية هو الأوفر على الاطلاق للمستهلك خاصة وأنه يتم محاسبته بنفس السعر المحدد للاستهلاك المنزلى بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنه 2020، وتم تطبيقها منذ عام 2022 عقب اعتمادها من مجلس ادارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

ويرصد الخليج 365 لقرائه كل ما يريد معرفته عن تكلفة شحن السيارة الكهربائية:

1- فى حالة الشحن من المنزل يتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح المنزلى،فعلى سبيل المثال إذا كانت السيارة الكهربائية تسير ألف كيلو وات فهى تحتاج شحن من 130 إلى 200 كيلو وات، وتبلغ تكلفة الكيلوا وات ساعة بهذه الشريحة 95 قرش، فاذا اكتملت عملية الشحن لبطارية السيارة الكهربائية بقدرة 200 كيلو وات ساعة لتسير الف كيلو متر فتكون اجمالى التكلفة 190 جنيها.

2- ويبلغ تكلفة الكيلو وات ساعة بمحطات شحن السايرات الكهربائية "بطى" بدون إيجار 169 قرشا، وتبلغ تكلفة شحن 200 كيلو وات ساعة بها للسير ألف كيلو متر 338 جنيها.

3- ويبلغ تكلفة الكيلو وات ساعة بمحطات شحن السايرات الكهربائية "بطى" إيجار 189 قرشا لكل كيلو وات ساعة، وتبلغ تكلفة شحن 200 كيلو وات ساعة بها للسير ألف كيلو متر 378 جنيها.

4- ويبلغ تكلفة الكيلو وات ساعة بمحطات شحن السايرات الكهربائية "شحن سريع" 375 قرشا لكل كيلو وات ساعة، وتبلغ تكلفة شحن 200 كيلو وات ساعة بها للسير ألف كيلو متر 750 جنيها.