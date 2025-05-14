شكرا لقرائتكم خبر عن 50.37 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 بالبنك المركزى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 14 مايو 2025، بالبنك المركزي المصري 50.37 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات مسجلة في البنوك.

وسجل سعر الدولار الأمريكي فى البنك الأهلي المصري 50.41 جنيه للشراء و50.51 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.41 جنيه للشراء و50.51 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة 50.41 جنيه للشراء و50.51 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في البنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.41 جنيه للشراء.

50.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.41 جنيه للشراء.

50.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.41 جنيه للشراء.

50.51 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.41 جنيه للشراء.

50.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.41 جنيه للشراء.

50.51 جنيه للبيع.