شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط تضخ 40 مليار جنيه بالمرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

تولى الحكومة اهتمامًا بالغًا بتنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل، ولذا فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بضخ استثمارات بالمرحلة الأولى فى عدد 6 محافظات وهى (بورسعيد _السويس - الإسماعيلية- اسوان - الاقصر- جنوب سيناء) بنحو 40 مليار جنيه، بواقع 8.5 مليار جنيه لعدد (5) مستشفيات جامعية، ونحو 31.5 مليار لمستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لعدد (14 مستشفى، 155 وحدة رعاية أولية).

وأشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026، تتضمن استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه للمرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحى الشامل لعدد (5) محافظات وهى (كفر الشيخ - المنيا - دمياط - مطروح - شمال سيناء)، بواقع 20 مليار جنيه لمستشفيات ووحدات وزارة الصحة لعدد (53 مستشفى، 516 وحدة رعاية أولية)، ونحو 447 مليون جنيه للمستشفيات الجامعية لعدد 7 مستشفيات جامعية وأزهر.

وأوضح التقرير أن معدل الاستثمار للناتج المحلى الإجمالى من المقرر أن يرتفع لمستوى 17% فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل، مقابل 15% فى العام المالى الجارى، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يستحوذ الاستثمار الخاص على نسبة 56% من الاستثمارات الكلية فى العام المالى الجارى، ومن المستهدف أن ترتفع تلك النسبة لمستوى 63% فى العام المالى المقبل مقابل 37% للاستثمارات العامة.

و عن هيكل الاستثمارات الكلية لخطة العام المالى 2025/2026، التى تبلغ قيمتها 3.1 تريليون جنيه من بينها 1.158 تريليون جنيه استثمارات عامة، و1.94 تريليون جنيه استثمارات خاصة، كما أن التنمية البشرية تستحوذ على نحو 46.8% من الاستثمارات الحكومية، فى مقابل 35.4% للتنمية الصناعية والبنية الأساسية، و17.8% للتنمية المحلية.