شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 14 مايو 2025.. تحديث جديد الآن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب في السوق المحلي استقرارًا ملحوظًا بمستهل تعاملات اليوم، الأربعاء 14 مايو 2025، وذلك بعد تقلبات واضحة سجلها السوق خلال تعاملات الأمس، وسط ترقب عام لتحركات الأسعار العالمية والمحلية.
وجاءت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم على النحو التالي:
عيار 24: 5297 جنيهًا للجرام
عيار 21: 4630 جنيهًا للجرام
عيار 18: 3972 جنيهًا للجرام
عيار 14: 3090 جنيهًا للجرام
سعر الجنيه الذهب (عيار 21): 37,080 جنيهًا
ورغم هذا الاستقرار، لا يزال المستثمرون والمستهلكون يترقبون بحذر أي تطورات عالمية قد تؤثر على تحركات الأسعار، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق المالية، التي تدفع الكثيرين إلى اعتبار الذهب ملاذًا آمنًا لحماية مدخراتهم.
واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا ومبيعًا في السوق المصري – عند 4630 جنيهًا، وهو نفس مستوى الإغلاق الذي سجله أمس، ما يعكس حالة من التوازن النسبي في السوق.
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