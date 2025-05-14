شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. كيف يحصل أصحاب شكاوى طلمبة البنزين على التعويض؟ والان مع تفاصيل الخبر

بعد إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية عن فتح باب استقبال المستندات المطلوبة من أصحاب شكاوى طلمبة البنزين المؤهلين للحصول على التعويض المقرر، وذلك عبر وسائل إلكترونية ميسرة لتسريع عملية الفحص والبت فى الطلبات.

جلء ذلك استكمالًا لما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية فى بيانها السابق بتاريخ 11 مايو 2025 عن قرارها بصرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين وبحد أقصى 2000 جنيه مصرى وتتضمن تلك الخطوات الأتى:

1- أصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى عبر الخط الساخن (16528) أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية.

2- على أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025 وبخصوص نفس الفترة.

3- مع تقديم المستندات التى تفيد ملكية مقدم الشكوى للسيارة.

4- وتقديم فاتورة معتمدة تفيد استبدال طلمبة السيارة.

5- وتسهيلًا على المواطنين أصحاب الشكاوى المشار إليها، يمكن المواطنين إرسال صور المستندات المطلوبة عبر رفع المستندات من خلال رابط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من خلال الموقع الإلكترونى للبوابة باستخدام رقم الشكوى المسجلة مسبقًا.

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية أكدت أن جميع الطلبات والمستندات الواردة سيتم التعامل وفقًا للضوابط والمعايير التى تم الإعلان عنها مسبقًا، بما يضمن حفظ حقوق المواطنين والبت فى الشكاوى المستوفاة.

وتتوجه الوزارة بجزيل الشكر والتقدير للمواطنين على تعاونهم البنّاء، الذى يُعد ركيزة أساسية فى تطوير الأداء وتعزيز معايير الجودة وفحص ما يستجد من مشكلات أو شكاوى.