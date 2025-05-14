شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 14-5-2025 فى الإمارات عيار 21 بـ348 درهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقرت أسعار الذهب في الامارات ، وسجلت الأسعار اليوم تغيرًا طفيفًا مقارنة بالأيام السابقة، يأتي ذلك في ظل متابعة السوق المحلية للعوامل الاقتصادية العالمية التي تؤثر على المعدن النفيس.

ومع استمرار التقلبات في الأسواق المالية، يحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية.

ويعد سعر الذهب في الامارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،

سعر الذهب في الامارات

عيار 24 سجل 392.00 درهم

عيار 22 سجل 362.75 درهم

عيار 21 سجل 348.00 درهم

عيار 18 سجل 298.25 درهم

عيار 14 سجل 230.75 درهم

عيار 12 سجل 197.75 درهم

الاونصة 12192.50 درهم

الجنيه الذهب 2784.00 درهم

الأونصة بالدولار 3249.29 دولار

و أعلنت الولايات المتحدة والصين عن خفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة ثلاثة أشهر، حيث خفّضت واشنطن الرسوم على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، في حين خفّضت بكين رسومها على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%. وقد أدى هذا الإعلان إلى صعود حاد في أسواق الأسهم العالمية.

وكان البلدان قد تبادلا فرض رسوم جمركية مشددة الشهر الماضي، مما تسبب في نشوب حرب تجارية.



