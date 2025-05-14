شكرا لقرائتكم خبر عن خالدة وبتروبل وجابكو.. أهم المعلومات عن 3 اكتشافات جديدة للزيت والغاز والان مع تفاصيل الخبر

نجحت شركات خالدة وبتروبل وجابكو فى تحقيق ثلاث اكتشافات جديدة للزيت والغاز فى مناطق امتيازها بالصحراء الغربية وخليج السويس وذلك فى إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على تعظيم معدلات الانتاج وتشجيع الشركات العاملة على زيادة انشطة الحفر الاستكشافى مما يعكس الامكانيات الواعدة لقطاع الطاقة المصرى وفيما يلى أهم المعلومات عن تلك الاكتشافات وكانت كالتالى..

1- نجحت شركة خالدة فى 11 مايو الحالى من تحقيق كشف جنوب NUT-1 بالصحراء الغربية واثبتت التسجيلات الكهربائية عن وجود شواهد غازية فى طبقة رمال الشفا بمكون الباليوزوى بسمك صافى 253 قدم .

2- كان الاحتياطى المتوقع إضافته قبل حفر البئر مقدر بحوالى 12.5 مليون برميل زيت مكافئ (62.7 بليون قدم3 غاز و1.15 مليون برميل متكثفات) وجارى العمل على قياس الضغوط وسيتم اختبار وتقييم البئر فى أقرب وقت.

3- بالإضافة إلى الخطة الجارى الانتهاء منها والتى تتضمن مد خط انتاج 10 بوصة بطول 23 كم واستثمارات حوالى 10 مليون دولار وكذلك استكمال خطة حفر عدة ابار استكشافية بالمنطقة تستهدف تعظيم انتاج الشركة من الغاز الطبيعى فى الفترة المقبلة الانتاج المتوقع من البئر 30 مليون قدم مكعب غاز فى اليوم.

4- كما حققت شركة بتروبل كشف جديد فى 8 مايو الجارى بإختبار وتقييم البئر التقييمى غرب فيران-2 بخليج السويس بتثقيب 27 متر فى رمال عسل وكان المسترجع 2660 برميل زيت/يوم وجارى تقييم الاحتياطى المضاف من البئر.

5- وحققت شركة جابكو كشف جديد فى الاول من مايو بإختبار وتقييم البئر الاستكشافى GS327-A15 بتثقيب 38 قدم فى رمال الكريم وكان المسترجع 720 برميل زيت/يوم وجارى تقييم الاحتياطى المضاف من البئر.