شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث لحظى.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 14-5-2025 عيار 21 فى الصاغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تذبذبات شهدها السوق أمس، حافظ سعر جرام الذهب في السوق المصري على استقراره في بداية تعاملات اليوم، الأربعاء الموافق 14 مايو 2025، وسط متابعة دقيقة للتطورات السعرية العالمية والمحلية.

وظل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر رواجًا في مصر، عند مستوى 4630 جنيهًا، وهو نفس سعر الإغلاق الذي سجله أمس، مما يدل على هدوء نسبي يسود السوق. وفي ختام تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

* عيار 24: 5297 جنيهًا للجرام

* عيار 21: 4630 جنيهًا للجرام

* عيار 18: 3972 جنيهًا للجرام

* عيار 14: 3090 جنيهًا للجرام

* سعر الجنيه الذهب: 37,080 جنيهًا



ويرى الخبراء أن هذا الثبات النسبي يعود إلى الهدوء الذي تشهده البورصات العالمية، حيث انخفضت أسعار الذهب عالميًا بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضي بنحو 2.1%.



كما أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار ساهم في تقليل حدة التقلبات في السوق المحلية، بالإضافة إلى وجود توازن نسبي بين العرض والطلب على الذهب في مصر.



ومع هذا الاستقرار الحالي، يظل المستثمرون والمستهلكون في حالة ترقب حذر لأي مستجدات عالمية قد تؤثر على الأسعار، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية وعدم استقرار الأسواق المالية، الأمر الذي يدفع الكثيرين إلى اعتبار الذهب وسيلة آمنة لحفظ قيمة مدخراتهم.