شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 فى السعودية عيار 24 بـ391.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم تحركات جديدة، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 391.50 ريال

عيار 22 358.75 ريال

عيار 21 342.50 ريال

عيار 18 293.50 ريال

عيار 14 228.25 ريال

عيار 12 195.75 ريال

الاونصة 12176.00 ريال

الجنيه الذهب 2740.25 ريال

الأونصة بالدولار 3249.29 دولار



وأعلنت الولايات المتحدة والصين عن خفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة ثلاثة أشهر، حيث خفّضت واشنطن الرسوم على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، في حين خفّضت بكين رسومها على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%. وقد أدى هذا الإعلان إلى صعود حاد في أسواق الأسهم العالمية.

وكان البلدان قد تبادلا فرض رسوم جمركية مشددة الشهر الماضي، مما تسبب في نشوب حرب تجارية.