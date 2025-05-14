شكرا لقرائتكم خبر عن لرواد الأعمال.. هكذا يمكن حجز جلسة للاستفادة من دعم الهيئة العامة للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الإدارة المركزية لريادة الأعمال (مركز فكرتك شركتك) تعج مركزًا حكوميًا متخصصا فى دعم ريادة الأعمال فى مصر، وتعمل الإدارة كمساحة لرواد الأعمال الشباب لتطوير أفكارهم وبلورتها لتحويلها إلى مشروعات ناشئة وذلك من خلال تقديم مجموعة من الخدمات الفنية والاستشارية.

كما تشجع الإدارة على التعلم الريادى من خلال ورش العمل والندوات التثقيفية للشباب بمختلف الفئات العمرية حول أهم القضايا المتعلقة بريادة وإدارة الأعمال، وتتبلور القيمة التى يقدمها مركز فكرتك شركتك من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات والجهات الداعمة لبيئة ريادة الأعمال لتحقيق التكامل بين الخدمات المختلفة بما يضمن أقصى استفادة لرواد الأعمال.

ويمكن الاستفادة من خدمات فكرتك شركتك من خلال جلسات الإرشاد والتوجيه المجانية مع فريق العمل للرد على الاستفسارات فى مجال ريادة الأعمال والموضوعات المتعلقة بدراسة الجدوى والادارة المالية، والتمويل، والإجراءات الحكومية، والدعم القانونى، وتأسيس الشركات الناشئة من خلال الرابط التالي:اضغط هنا