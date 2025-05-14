شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر جرام الذهب في السوق المحلي استقرارًا ملحوظًا بمستهل تعاملات اليوم، الأربعاء 14 مايو 2025، وذلك بعد تقلبات واضحة سجلها السوق خلال تعاملات الأمس، وسط ترقب عام لتحركات الأسعار العالمية والمحلية.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا ومبيعًا في السوق المصري – عند 4630 جنيهًا، وهو نفس مستوى الإغلاق الذي سجله أمس، ما يعكس حالة من التوازن النسبي في السوق.

وجاءت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم على النحو التالي:

عيار 24: 5297 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4630 جنيهًا للجرام

عيار 18: 3972 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3090 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب : 37,080 جنيهًا



ويعزو خبراء ومحللون هذا الاستقرار إلى حالة من الهدوء النسبي في البورصات العالمية، حيث سجلت أسعار الذهب العالمية تراجعًا طفيفًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت نحو 2.1%.



كما ساهم استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار في الحد من تقلبات السوق المحلية، بالتوازي مع توازن نسبي بين قوى العرض والطلب في سوق الذهب المصري.

ورغم هذا الاستقرار، لا يزال المستثمرون والمستهلكون يترقبون بحذر أي تطورات عالمية قد تؤثر على تحركات الأسعار، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق المالية، التي تدفع الكثيرين إلى اعتبار الذهب ملاذًا آمنًا لحماية مدخراتهم.