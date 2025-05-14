شكرا لقرائتكم خبر عن 7 خدمات يقدمها مركز "فكرتك شركتك" بهيئة الاستثمار لدعم ريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الإدارة المركزية لريادة الأعمال "مركز فكرتك شركتك" بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة العديد من الخدمات لدعم رواد الأعمال.

ونستعرض هذه الخدمات التى ذكرتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة..

1- برامج التوعية وورش العمل: يقدم المركز حزم من برامج التوعية وورش العمل للشباب لتوعيتهم بفكر ريادة الأعمال وتحفيزهم على التفكير بطريقة إبداعية للوصول لأفكار قابلة للتطبيق على أرض الواقع وتحويلها لمشروعات، وكذلك لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة فى مختلف المراحل الخاصة بإنشاء شركاتهم وفى مختلف المجالات.

2- برامج الإرشاد والتوجيه: يوفر المركز مجموعة من جلسات الإرشاد والتوجيه فردية متخصصة فى تطوير الأعمال لأصحاب الأفكار والشركات الناشئة، وذلك لتعظيم فرص نجاح تلك المشروعات عن طريق توجيه رواد الأعمال للتحقق من الفكرة والملائمة السوقية لها والتأكد من وجود احتياج حقيقى للمنتج أو الخدمة المقدمة وأيضًا العمل على التغلب على جميع التحديات التى تواجه رواد الأعمال فى إطار الموارد المتاحة لديهم، ويتضمن الإرشاد والتوجيه.

‌3- خدمات الدعم الفني: يقوم فريق العمل بالإدارة بتقديم الدعم الفنى المطلوب لرواد الأعمال فى كيفية إعداد نموذج العمل التجارى وخطة العمل للمشروع.

4- خدمات إعداد دراسات الجدوى المبدئية: يقدم المركز خدمات إعداد دراسة الجدوى المبدئية للمشروعات بشكل متكامل لتغطى كافة جوانب ومراحل المشروع وتتضمن الجدوى الاقتصادية، والمالية، والقانونية، والبيئية، والفنية.

‌5- خدمات الدعم التمويلي: يعمل المركز على تشبيك رواد الأعمال بالجهات ذات الصلة التمويلية ومسرعات وحاضنات الأعمال.

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6- خدمات الدعم الحكومي: يعمل المركز كجهة اتصال بين أصحاب المشروعات والجهات الحكومية فى توفير المساعدة الإجرائية للشركات الناشئة.

7- تقديم الاستشارات القانونية: يوفر المركز المشورة القانونية لرواد الأعمال والشركات الناشئة فى اختيار الشكل القانونى المناسب ومعرفة الأوراق والإجراءات المطلوبة لتأسيس الشركات، وكذلك إجراءات ما بعد التأسيس.