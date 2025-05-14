شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 14-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار استقرار مقابل الجنيه، في الاونه الاخيره، حيث سجل اليوم الأربعاء 14-5-2025 أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي تسجيل 50.37 جنيه للشراء 50.50 جنيه البيع.



ويحرص الخليج 365 على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وبذلك، يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

و استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء ، فى البنك الاهلي عند 50.41 جنيه للشراء 50.51 جنيه البيع ، فى بنك مصر 50.41 جنيه للشراء 50.51 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.41 جنيه للشراء 50.51 جنيه البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.41 جنيه للشراء 50=51 جنيه البيع .

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.41 جنيه للشراء.

50.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.41 جنيه للشراء.

50.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.41 جنيه للشراء.

50.51 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.41 جنيه للشراء.

50.51 جنيه للبيع.

.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.41 جنيه للشراء.

50.51 جنيه للبيع.