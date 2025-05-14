شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 14 مايو 2025.. الجنيه الذهب بـ37080 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، ويستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء فى مصر.



: أسعار الذهب في مصر اليوم

* عيار 24: 5297 جنيهاً مصرياً للجرام.

* عيار 21 : 4630 جنيهاً مصرياً للجرام.

* عيار 18: 3972 جنيهاً مصرياً للجرام.

* عيار 14: 3090 جنيهاً مصرياً للجرام.

* سعر الجنيه الذهب: 37080 جنيهاً مصرياً.



وأعلنت الولايات المتحدة والصين عن خفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة ثلاثة أشهر، حيث خفّضت واشنطن الرسوم على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، في حين خفّضت بكين رسومها على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%. وقد أدى هذا الإعلان إلى صعود حاد في أسواق الأسهم العالمية.